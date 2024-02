Tra campo e mercato il Cerignola si prepara alla difficile trasferta di Castellammare di Stabia dove nell’anticipo di venerdì (ore 20,45) affronterà la capolista Juve Stabia. La squadra è galvanizzata dopo la roboante vittoria sul Crotone e Tisci spera di recuperare qualche altro giocatore dall’infermeria. Intanto perde una delle pedine più forti: Michele D’Ausilio passato a titolo definitivo all’Avellino di Pazienza, il tecnico che lo ha scoperto e che lo ha voluto a tutti i costi in Irpinia.

A sostituire D’Ausilio è arrivato Luca Lombardi, attaccante toscano, scuola Empoli, proveniente dal Brindisi dove ha totalizzato in questa stagione 19 presenze e segnato un gol. Intanto Tisci pensa esclusivamente alla gara di domani sera. “Il mercato lo fa la società, anche se ribadisco che i migliori acquisti per me sono stati i rientri di Sainz Maza, Rizzo e Tentardini, e spero presto di recuperare anche Ligi, Martinelli e Allegrini. Per il resto il direttore sportivo Di Toro sa quello che deve fare. Sono molto dispiaciuto dell’addio di D’Ausilio, non me lo aspettavo ma sono dinamiche che fanno parte del calcio. Ed ora testa alla capolista che non perde da tredici turni ed è imbattuta in casa”.