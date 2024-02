Il Liceo classico “Lanza” di Foggia, registrato come Cambridge International School da parte dell’Università di Cambridge, accoglie con entusiasmo la notizia del conseguimento, da parte degli alunni e delle alunne delle classi quinte dell’indirizzo “Cambridge Mathematics”, dell’importante certificazione IGCSE.

Il curricolo del Liceo Classico Cambridge è identico a quello del Liceo Classico tradizionale, ma prevede l’integrazione dei programmi ministeriali italiani con i sillabi Cambridge IGCSE e AS e A Level in alcune discipline. Gli esami per conseguire le certificazioni sono distribuiti tra il primo e il secondo biennio per non appesantire gli studenti del quinto anno, alle prese con l’esame di Stato. Per la docenza dei sillabi IGCSE e AS e A Level, oltre ai docenti curricolari, sono coinvolti docenti madrelingua inglesi con competenze specifiche nelle discipline. Cambridge IGCSE è la certificazione internazionale più conosciuta al mondo, riconosciuta da autorevoli università e aziende e nella cui valenza il liceo classico “Lanza” ha fortemente creduto dal 2017.

“Complimenti vivissimi – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli – vanno alla docente Mara Marchesiello per l’incisiva azione svolta in qualità di referente dei Maths teachers, a tutto il dipartimento di Matematica e Fisica, ai docenti madrelingua, alle indispensabili professoresse Silvia Gliatta ed Emilia Verrengia, in qualità di School Support Coordinator al Prof. Gianluigi D’Alo’, Exams Officer. Un ringraziamento particolare va al personale amministrativo e soprattutto agli studenti del nostro liceo, di cui possiamo essere davvero tutti orgogliosi”.