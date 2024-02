Ancora scene da film in provincia di Foggia. Stavolta a San Marco in Lamis dove questa notte un commando di malviventi ha preso d’assalto il postamat di Piazza Europa utilizzando persino una ruspa. La struttura è stata infatti sventrata e i banditi avrebbero portato via una cassaforte. Bottino da quantificare. Indagano i carabinieri.