È Vitamina Day nei mercati contadini in Puglia anche contro i malanni di stagione, un patrimonio da valorizzare e sostenere quello agrumicolo pugliese che vale oltre 80 milioni di euro milioni di euro con una produzione di 2,6 milioni di quintali soprattutto di arance e clementine. Ad organizzare gli appuntamenti con gli agrumi è Coldiretti nei mercati di Campagna Amica in Puglia, con agrichef e tutor della spesa per far conoscere i sani e naturali “rimedi contadini” per difendersi a tavola con la giusta alimentazione, con spremute in diretta, bicchieroni di succo di arancia offerte ai consumatori, oltre a muffin alle arance e fette di torta al succo e alla crema di agrumi per i consumatori. Successo dell’iniziativa anche a Foggia dove per la prima volta sono arrivati arance e limoni del Gargano, grazie al Consorzio di tutela Agrumi del Gargano Igp.

In provincia di Foggia si producono 103mila quintali di arance e limoni, in un’area ad alto rischio di dissesto idrogeologico, caratterizzata da agrumeti storici, come quelli di Rodi Garganico, Vico del Gargano e Ischitella, ovvero del distretto agrumicolo.