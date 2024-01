La Polizia di Stato ha fermato un giovane di 23 anni colto in flagranza di reato. L’arrestato si era impossessato delle valigie di due passeggeri del treno Frecciarossa Lecce-Milano, per poi scendere dal treno nello scalo ferroviario di Foggia con lo scopo di dileguarsi con la refurtiva. Uno dei due derubati, accortosi del furto, è sceso dal convoglio ferroviario per dare l’allarme.

Immediatamente, gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia hanno inseguito il 23enne che, poco dopo, è stato bloccato e messo in sicurezza. Sottoposto a perquisizione personale, è stato anche trovato in possesso di 1,01 grammi di hashish e 1,81 di marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla competente autorità amministrativa.

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari – ricorda la questura in una nota stampa -. Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.