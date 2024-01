È stato pubblicato il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari destinati a progetti di Servizio Civile Universale. Due i progetti Ce.S.eVo.Ca. disponibili per l’estero, nell’ambito del programma “Eurasia solidale per l’inclusione delle persone fragili – 2024”. Il progetto “Un mondo migliore” è destinato a 8 volontari, di cui 2 con minori opportunità economiche (indicatore ISEE < 15.000 euro), con sede in Polonia (Czestochowa). Il progetto “Irakli nel cuore”, invece, è destinato a 4 volontari, di cui 1 con minori opportunità economiche (indicatore ISEE <15.000 euro), con sede a Tblisi, in Georgia.

Il trattamento economico per i giovani selezionati (dai 18 ai 28 anni compiuti) prevede un compenso base mensile di 507,30 euro, integrato con un’indennità di 15 euro al giorno (circa 1.000 euro al mese), oltre alle spese per vitto, alloggio e viaggio.

I volontari trascorreranno 10 mesi all’estero, con fasi di formazione in Italia e monitoraggio a distanza. Il Ce.S.eVo.Ca. fornirà i biglietti aerei di andata e ritorno per ciascun volontario.

“I partecipanti al Servizio Civile Universale – spiegano dal Ce.S.eVo.Ca. – godranno di una riserva del 15% nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale. Questa riserva obbligatoria si applica alle Pubbliche Amministrazioni, alle aziende speciali e alle istituzioni strumentali degli Enti locali. Inoltre, il periodo effettivamente prestato nel servizio civile universale sarà valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio presso amministrazioni pubbliche”.

COME CANDIDARSI – Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda on Line), entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Per accedere, è necessario utilizzare lo SPID.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda è possibile consultare il sito www.cesevoca.it o contattare il Ce.S.eVo.Ca. al numero 0881.021146.