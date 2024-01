È già finita l’esperienza di Tommaso Coletti sulla panchina del Foggia. Questa sera il club ha annunciato l’esonero “dal ruolo di allenatore in seconda della prima squadra”, come riporta una nota della società rossonera.

“Il club ringrazia Mister Tommaso per il grande impegno profuso in queste settimane e, al contempo, ringrazia anche Luigi Agnelli per la collaborazione resa fino ad oggi. Ad entrambi augura le migliori fortune sportive e personali”.