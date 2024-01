“Oggi a Foggia, nel segno dell’unità, si è tenuto il congresso provinciale del partito . Faccio i migliori auguri al neo coordinatore provinciale, il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, che da ora avrà l’onore di guidare Forza Italia in Capitanata: non gli mancherà mai il nostro sostegno per continuare a far crescere il movimento nella sua terra”. Lo riporta una nota del commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis dopo l’esito del congresso di stamattina in una sala della Città del Cinema di Foggia.

“Allo stesso tempo, ringrazio di cuore l’amico Raffaele Di Mauro che ha ricoperto questo ruolo per nove anni – prosegue -, sempre fedele agli insegnamenti del nostro presidente Berlusconi, con grande amore per i nostri valori e con grande sacrificio. Sicuramente per Raffaele ora si aprirà una nuova fase per contribuire in Forza Italia a livello regionale. Ringrazio il collega Pietro Pittalis per aver presieduto il congresso e ringrazio anche il collega Giandiego Gatta per il lavoro svolto. Prendiamo atto delle polemiche sollevate da qualcuno sul congresso del partito, ma si sa: nascono ogni volta che c’è qualcuno che vince e qualcun altro che perde. E in politica, come nella vita, bisogna saper perdere”.

Poi conclude: “Detto ciò, anche a Foggia ci siamo ritrovati con tantissimi amici che hanno dimostrato tutto l’entusiasmo di contribuire alla vita di Forza Italia. Un altro importante successo all’insegna della partecipazione e ringraziamo il segretario nazionale, Antonio Tajani, per aver promosso e voluto un momento di confronto così importante”.