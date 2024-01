Termina in parità il derby pugliese tra Brindisi e Cerignola: 1-1. Succede tutto nel secondo tempo con gli ofantini che passano in vantaggio con Leonetti al 10’ e pareggio al 27’ con Bagatti. È stata una partita ricca di emozioni con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, sfiorando in più di una occasione il gol da una parte e dall’altra. Cerignola sfortunato con l’assedio finale alla porta brindisina ben protetta da Saio che l’ha salvata per ben tre volte su conclusioni di Malcore e dello stesso Leonetti.