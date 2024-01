Il 2023 è stato un anno particolarmente intenso per le molteplici attività della Polizia locale di Foggia. Per quanto riguarda i servizi e i controlli mirata a rafforzare la sicurezza urbana, sono state impiegate complessivamente 418 unità – in 111 giornate – per interventi congiunti o con il supporto delle forze dell’ordine nel quartiere ferrovia, a Borgo Croci e Parco San Felice, 635 in autonomia nel quartiere ferrovia (219 giornate di servizio), 115 unità per la movida impiegate prevalentemente nei fine settimana nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Per quanto riguarda le azioni a tutela del patrimonio pubblico, 1.160 i controlli e censimenti e 490 agli immobili. Sono stati sgomberati 31 alloggi ERP, e 3 persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per atti vandalici.

1.101 i controlli nel settore annonario/commerciale, 658 quelli nel settore ambientale, ecologia e igienico-sanitario, 261 in quello edilizio; 74 gli interventi per situazioni a rischio di degrado abitativo e isolamento sociale,

Sono state rilevate 19.877 infrazioni al Codice della strada, per sanzioni corrispondenti a 2.271.064 euro (l’importo incassato è di 1.019.412 euro). 535.286 euro sono stati incassati invece per sanzioni comminate in annualità pregresse.

Per quanto riguarda l’infortunistica stradale, si sono rilevati 638 incidenti (318 con soli danni materiali, 392 con lesioni, 14 con prognosi riservata e 3 con esito mortale). 172 le patenti segnalate e 34 quelle ritirate, 67 le informative di reato, 43 i veicoli sequestrati, 9 gli incidenti causati da stato di ebbrezza, 2 per uso di sostanze stupefacenti.

7398 le segnalazioni gestite dalla Centrale radio operativa, per sinistri stradali (1.249), viabilità (2.038), pronto impiego (571), ecologia, servizio veterinari Asl e randagismo (1.148), edilizia, commercio e lavori pubblici (484), ed altre tipologie (1.908).

La celebrazione della ricorrenza del martirio di San Sebastiano, il patrono della Polizia locale, ha fornito l’occasione per illustrare l’attività di uomini e donne in divisa che il vescovo di Foggia Giorgio Ferretti ha definito nell’omelia della messa celebrata nella chiesa di San Filippo Neri “il biglietto da visita della città”. Dal presule è arrivato l’invito ad operare con “rettitudine, onestà, accoglienza e con il sorriso”, sempre avendo come riferimento la giustizia e la legalità; ed a essere “gli eroi della vostra terra”, intendendo per eroi le persone che non si sottraggono al loro dovere nemmeno nelle situazioni più estreme. Eroi che diventano martiri “quando vengono lasciati soli”.

“Parole che segnano una direzione obbligata per ognuna e ognuno di noi” ha commentato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, che ha partecipato alla funzione religiosa e alla successiva illustrazione delle attività svolte e alle premiazioni insieme agli assessori De Santis, Frattarolo, Mendolicchio e Patano, al comandante della Polizia locale Delle Noci e al personale intervenuto, compreso alcuni pensionati legati a un percorso professionale e di vita impossibile da archiviare.