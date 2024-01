Entra nel vivo la sfida elettorale della coalizione “Manfredonia 2024”. Il prossimo martedì 23 gennaio, alle ore 18 presso la sede di Città Protagonista in via delle Antiche Mura 36 a Manfredonia, si terrà la conferenza stampa di presentazione della coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative.

Come annunciato in un precedente comunicato, si tratta di una squadra formata dai leader politici locali Giuseppe Basta, Gaetano Brigida, Pietro Frattaruolo, Gaetano La Forgia, Libero Palumbo, Cristiano Romani e Francesca Troiano che nelle scorse settimane hanno scritto e firmato una nota stampa dal titolo “Manfredonia che verrà – Per una Politica di Comunità”. “Siamo liberi da condizionamenti di ogni tipo. La coalizione – evidenziarono – è fondata sulla condivisione delle scelte ed il rispetto delle decisioni prese”.