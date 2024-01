Con le nostre telecamere siamo andati a Biccari presso l’Istituto Comprensivo “Paolo Roseti”, una scuola che tra primaria, secondaria e infanzia ospita quasi 300 ragazzi nelle sedi di Biccari, Alberona e Roseto Valfortore. Da qualche giorno la scuola è al centro delle cronache nazionali per il gesto di due maestre, Annarita Tetta e Annarita Sammarco, intervenute per salvare una bimba di 6 anni di nazionalità nigeriana: Success. La piccola era stata colpita da una crisi epilettica ed era svenuta. Quel giorno a Biccari (e non è la prima volta) la telefonia non funzionava, ed è stato difficile chiamare anche i soccorsi. Fortunatamente il telefono di un tecnico della scuola è riuscito a contattare il 118, giunto rapidamente dalla vicina Troia.

Le maestre ci raccontano la lunga giornata. “Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare, grazie anche ad un corso di pronto intervento che avevamo tenuto qui a scuola qualche mese fa. Per il resto abbiamo seguito le indicazioni che la dottoressa Tamara Cirillo del 118 ci forniva telefonicamente fino al suo arrivo in sede. Successivamente è arrivato l’elisoccorso per trasportare la piccola a Bari. Ha funzionato tutto alla perfezione, altro che malasanità in Puglia. Gli unici problemi riscontrati, il malfunzionamento delle linee telefoniche”. Tanta la gratitudine espressa nei loro confronti, ad iniziare dalla dirigente della scuola Diana Riccelli. “Le maestre sono state bravissime, c’è stato un grande lavoro di squadra. Complimenti a tutto il mio personale. La paura è stata tanta, ma fortunatamente è finito tutto bene”. La piccola Success è fuori pericolo, e presto tornerà a casa. Nel frattempo il sindaco Gianfilippo Mignogna ha scritto al ministro Valditara chiedendo il riconoscimento più alto possibile per le maestre e per la scuola. “Questa è una grande storia di integrazione, coraggio e competenza”.