Antonio Tasso è pronto a rompere gli indugi e a candidarsi a sindaco di Manfredonia in vista delle prossime amministrative di primavera. L’ex parlamentare, eletto con il Movimento 5 Stelle e subito dopo passato al Maie, avrebbe da tempo manifestato la volontà di candidarsi anticipando le altre coalizioni.

“Sono impegnato nella costruzione di un gruppo di uomini e donne che abbiano voglia di percorrere una strada che porti a determinati obiettivi. Se questo gruppo dovesse decidere sul mio nome, ne sarei onorato e ovviamente mi impegnerei. Sono pronto con una squadra di persone altamente capaci per affrontare le criticità che Manfredonia presenta. Alleanze? Non rifiutiamo nessun confronto. Vedremo”.

Poi sulle priorità: “Il lavoro prima di tutto. Abbiamo un’area industriale abbandonata e inagibile che dobbiamo trasformare in una zona appetibile dalle grandi aziende. Un’altra criticità è rappresentata dalla situazione debitoria del Comune di Manfredonia. Non è possibile che non si conosca la situazione economico-finanziaria. Tutto quello che è stato fatto fino ad oggi è sbagliato, il piano di riequilibrio è sbagliato e non sta producendo frutti con una situazione debitoria difficile fino al 2027”.