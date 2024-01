Centinaia di fedeli hanno accolto questa mattina a Bovino l’arrivo in terra foggiana di mons. Giorgio Ferretti, il nuovo arcivescovo di Foggia. Un’accoglienza festosa, ricambiata dalla simpatia del presule che ha chiesto di iniziare il suo cammino nuovo cammino pastorale proprio dal piccolo paese dei Monti Dauni. “È un piacere iniziare da Bovino questa bella e lunga giornata. Mi aspettavo questa bella accoglienza perchè conosco il calore del popolo pugliese, e sono molto molto contento. Perchè proprio da Bovino? Perchè diocesi antichissima e storica, terra di buona gente e poi per dimostrare che oltre alla città di Foggia che amo tantissimo, sono molto legato anche ai piccoli paesi. Mi vedrete spesso tra la gente, anche perché don Filippo a Foggia mi ha dato un’auto in buone condizioni…”

Poi rivolgendosi ai tanti presenti in cattedrale: “Mi hanno detto che qui a Bovino ci sono diversi ristoranti dove si mangia bene”. Infine sulla città di Foggia. “Città complessa e difficile? Non sa quanto è difficile da dove vengo io. Tutto il mondo è terra di missione, e a Foggia troverò tante persone buone che mi renderanno questa missione piuttosto dolce. I giovani saranno una nostra priorità. Dobbiamo stargli vicino e parlargli del Vangelo e aiutarli a studiare e inserirli nel mondo del lavoro”.

Emozionata la sindaca Stefania Russo. “Siamo molto felici della scelta di mons. Ferretti che ha voluto inaugurare il suo ingresso nella diocesi qui a Bovino. Le premesse sono ottime per dare una svolta ad una terra non certo semplice come la nostra”.