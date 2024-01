Nelle prossime ore conosceremo la presa di posizione del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, che ha convocato amministratori e compagnie telefoniche per mettere fine ad una serie di disservizi che da anni si registrano nei piccoli comuni del Foggiano. “A Troia – afferma il sindaco Leonardo Cavalieri – stiamo vivendo una situazione paradossale, almeno un paio di volte al mese veniamo completamente isolati con disagi agli uffici pubblici, alle aziende e ai semplici cittadini. E tutto questo è inaccetabile. E il problema colpisce la maggior parte dei comuni dei Monti Dauni. Ci troviamo di fronte a infrastrutture obsolete. Ringrazio il prefetto che ha attivato un tavolo tecnico con i gestori delle reti. Noi non possiamo essere trattati diversamente dalle grandi città, anche perché paghiamo alla stessa maniera”.

Da Troia a Bovino il passo è breve. “La situazione a Bovino – aggiunge la sindaca Stefania Russo – è drammatica. Spesso, e da molti anni, non funzionano i telefonini, la rete internet idem con tutti i danni del caso. Per la nostra comunità è un grandissimo danno, gli stessi turisti sono costretti a rivedere i loro programmi quando si rendono conto che non ci sono questi servizi. Facciamo tanto per rendere i nostri paesi vivibili e poi ci troviamo difronte a questa situazione”.

Va meglio a Alberona. “Oggi va meglio – racconta il sindaco Leonardo De Mattheis – dopo che ho denunciato i continui disservizi che si sono registrati fino a qualche mese fa. Ho scritto a Telecom e ho richiesto il rispetto contrattuale. E devo dire che da quando ho scritto il segnale non è andato più via”.