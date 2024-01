Alba tempestosa a Manfredonia. Cittadini svegliati dagli elicotteri della Guardia di Finanza che stamattina ha arrestato cinque persone per narcotraffico. Gli indagati sarebbero coinvolti a vario titolo in attività di spaccio di stupefacenti verso i lidi balneari del Nord Italia. Durante le indagini sono stati sequestrati 43 chili di hashish.

Gli arrestati sono Elia Fatone, 43 anni detto Elia “Racastill”, Pasquale Murgo, 47 anni alias “Topolino”, Annapia Castigliego, 39enne moglie di Fatone, Michele Calderara, 28 anni e Matteo Colafrancesco, 45 anni. Tutti nati a Manfredonia tranne Calderara di Negrar in provincia di Verona. Quattro in carcere, una, la Castigliego, ai domiciliari.

Indagato in posizione marginale Damiano D’Ambrosio, ex assessore e consigliere comunale di Manfredonia, storicamente legato al gruppo del Pd locale. D’Ambrosio, a cui hanno sequestrato il telefonino, è accusato di favoreggiamento nei confronti di uno degli arrestati. Come precisato alla nostra testata dal suo avvocato, il legale Angelo Salvemini, l’ex politico non è coinvolto nel blitz e non è stato attinto da alcuna misura cautelare.

Nelle carte dell’inchiesta viene citato anche il basista della strage di San Marco in Lamis, Giovanni Caterino. Un contatto di Fatone gli avrebbe consigliato di essere molto attento nell’uso degli smartphone. “Giovanni Popò (alias di Caterino)… a quello gli hanno messo cimici in tutte le parti e l’hanno inguaiato per le cimici. Quello al telefono non ha mai detto niente”.

Gli arrestati, stando all’impianto accusatorio, avrebbero detenuto chili e chili di droga in un box di parco Calabria, periferia di Manfredonia, nota zona residenziale della città. Parte della droga sarebbe stata ceduta ad un cittadino straniero poi arrestato in flagranza di reato e a Michele Calderara.

Tra le accuse mosse nei confronti di Fatone anche quella di aver fatto da “staffetta” ad una Peugeot guidata da persona ignota con all’interno oltre 17 chili di hashish.