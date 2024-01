“Al termine di questo ricco programma di eventi natalizi, che ha confermato Candela ‘Regina del Natale’ in Capitanata, è giunto il momento dei ringraziamenti”. Lo afferma il sindaco Nicola Gatta. “Vorrei ringraziare, in primis, tutti i cittadini per aver saputo accogliere al meglio migliaia di visitatori, giunti a Candela dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Molise, dalla Campania, dall’ Abruzzo, dalla Puglia e dalla Basilicata”.

E ancora: “Ringrazio l’APS Candela Promozione, la Pro Loco Candela, l’associazione Italiana Amici del Presepe e i tanti che si sono prodigati per la buona riuscita degli eventi, gli Operatori Ecologici, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale e la Protezione Civile che hanno garantito l’ordine e la sicurezza. L’entusiasmo dei visitatori e i tanti complimenti ricevuti ci rendono fieri e orgogliosi della nostra comunità e ci ripagano dell’impegno di questi mesi. Un evento che ha prodotto economia su tutto il territorio dei Monti Dauni: credo che sia tra le immagini più belle della Capitanata, capace di offrire momenti di gioia e felicità a grandi e piccini. Arrivederci al prossimo Natale”.