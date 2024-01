La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, in relazione al reato di furto aggravato. Gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei furti in danno di viaggiatori, su segnalazione della vittima e grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno individuato l’uomo che, in occasione della breve sosta del treno intercity notte Lecce-Milano presso la stazione di Foggia, avrebbe rubato il telefono cellulare del passeggero, approfittando del fatto che lo stesso dormisse. Successivamente, lo smartphone è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per furto aggravato e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari – ricorda la polizia in una nota stampa -. Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.