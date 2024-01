“Nei giorni scorsi, grazie alle nostre continue sollecitazioni, sono state realizzate le strisce pedonali in via Conte Appiano (ben oltre un mese dopo il rifacimento dell’asfalto). Ma c’è ancora un problema: sono state ripristinate solo quelle all’angolo con via Fiume e non quelle all’angolo con via Trento”. Lo rende noto un comunicato di “Difendiamo il quartiere ferrovia”.

“Come è possibile? Il problema deriverebbe dalla solita inciviltà degli automobilisti, soliti parcheggiare agli incroci. Per questo motivo non è stato possibile realizzare le strisce pedonali anche all’incrocio con via Trento.

In ogni caso le strisce – sempre qualora vengano realizzate – non bastano. Gli automobilisti in quel tratto corrono come dei pazzi e nove su dieci, delinquenzialmente, non fanno attraversare la strada ai pedoni: anziché rallentare (come accade nelle città civili), accelerano. Soltanto a Foggia. Per questo le strisce pedonali non bastano. È necessaria l’installazione di dossi artificiali. L’inciviltà di alcuni automobilisti va combattuta con misure che hanno un senso”.