Proseguono i controlli nel quartiere ferrovia di Foggia. Nella serata del 2 gennaio, agenti della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D. hanno effettuato intensi controlli in tutto il rione.

Con tre distinti interventi, è stato smantellato un vero e proprio mercatino di merce usata venduta abusivamente in via Podgora per un totale di oltre 200 pezzi tra scarpe usate, indumenti usati ed oggettistica varia usata.

Un venditore abusivo è stato sanzionato per la violazione alla L.R. n°24/2015 (Codice del Commercio) in quanto effettuava vendita di merce usata senza alcuna autorizzazione. Allo stesso, oltre al sequestro amministrativo della merce posta in vendita, è stato contestato un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore “Daspo Urbano” cosi come previsto dalle Legge 48/2017.

Durante i controlli, in viale XXIV Maggio gli agenti hanno soccorso un uomo colto da malore accasciatosi al suolo. Lo stesso è stato trasportato in pronto soccorso da ambulanza del 118 fatta giungere sul posto.

Effettuati anche ulteriori controlli per il rispetto alle norme del Codice della Strada; sanzionati veicoli per violazioni relative alla sosta.