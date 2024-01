Questa mattina la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha incontrato, insieme agli assessori Di Molfetta, De Santis e Frattarolo e alla presidente del Consiglio Comunale Lia Azzarone, una delegazione del tifo organizzato di Curva Nord e Curva Sud. Presenti anche i consiglieri comunali di maggioranza, Dell’Aquila, Frattulino, Mancini e Salemme e i consiglieri di opposizione Amorese e Di Mauro.

Sul tavolo, l’interdizione dello stadio” Zaccheria” alle tifoserie in occasione della partita in programma il prossimo 6 gennaio tra Foggia Calcio e Taranto. L’amministrazione – sempre nel doveroso e condiviso rispetto dell’ordinanza prefettizia – ha ascoltato le parti convenute e ha accettato di rappresentare in Prefettura alcune richieste della tifoseria – come l’accesso riservato esclusivamente agli abbonati e la chiusura di alcuni settori – volte ad attenuare il provvedimento di rigore adottato.

Il confronto è stato costruttivo e al termine si è giunti alla conclusione di intraprendere ogni azione necessaria a rasserenare gli animi e riportare in città un clima di distensione e ritrovato dialogo tra le parti. In una primissima e immediata interlocuzione della sindaca, le istituzioni preposte hanno rinnovato la grande attenzione alla situazione del Foggia Calcio e agli interrogativi rappresentati dai tifosi, impegnandosi – da subito – nell’ascolto attivo delle legittime aspettative dei gruppi organizzati e di tutti i tifosi della città, anche attraverso piani progettuali condivisi e permanenti.