“Abbiamo letto con attenzione la decisione del prefetto di disporre la chiusura dello Zaccheria per il derby Foggia-Taranto del prossimo 6 gennaio e ci ha lasciato quantomeno perplessi. Nel massimo rispetto per il lavoro che la Questura e la Prefettura – di cui siamo al fianco – svolgono, riteniamo però il provvedimento assolutamente eccessivo e punitivo per una intera comunità condannata a pagare per il comportamento che una parte residuale di persone hanno avuto in tempi recenti fuori dal nostro stadio”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del centrodestra al Comune di Foggia: Di Mauro, Amorese, Fusco, Nunziante, Accettulli, Soragnese, Rignanese e Pellegrino che proseguono: “Che colpa ha il padre di famiglia, lavoratore, che ad inizio stagione ha acquistato un abbonamento, facendo magari anche qualche sacrificio economico, e che già per la quinta volta vede chiudersi le porte dello stadio. Ci chiediamo perché privare le tante famiglie foggiane perbene della possibilità di tifare per i propri colori sociali. Possono essere ‘lo stato di tensione che serpeggia nella tifoseria locale e che risulta acuito a causa della perdurante precaria situazione tecnica della società di calcio del Foggia’ o uno striscione, dai toni e contenuti non condivisibili ovviamente, motivazioni valide per negare un momento di festa a tanti foggiani che nulla hanno a che fare con tali contestazioni? Secondo noi no. A nostro avviso – concludono gli esponenti del centrodestra – la Società, anche a tutela degli abbonati, dovrebbe ricorrere al TAR – sede giudiziaria competente – contro questo provvedimento, così come fece la Cavese nel mese di dicembre del 2022 per la partita casalinga contro il Casarano, vedendo accolte le proprie ragioni contro un provvedimento del tutto aderente a quello preso per il Foggia”.

Nei prossimi giorni – evidenzia il consigliere comunale Raffaele Di Mauro – presenteremo una interrogazione al sindaco, all’assessore e agli uffici competenti per sapere se, da parte del Comune, tutto è stato predisposto perché l’ordine pubblico sia assicurato, se i cancelli di prefiltraggio sono funzionali e a norma, visto il recente cambio di società chiamata a gestire questo servizio, se l’approssimazione, le lentezze e le inadempienze notate nelle ultime gare sono state risolte o se tutto questo non abbia influito anche con la decisione assunta dal prefetto. Chiedo – continua Di Mauro – al sindaco Episcopo molta più attenzione per la propria comunità e per i suoi diritti, non dando frettolose risposte “pilatesche”, ma analizzando problemi e soluzioni e ascoltando le ragioni di tutti, anche di quei tifosi e cittadini perbene che nulla hanno a che fare con atti di violenza”.

“Grazie ad una nostra sollecitazione il sindaco incontrerà nelle prossime ore una delegazione di tifosi – chiosano, assieme a Di Mauro, i capigruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese; di Forza Italia, Luigi Fusco e di Prima Foggia, Amato Franco Nunziante – per comprenderne pensieri, istanze e ragioni. Noi, da par nostro, abbiamo già compulsato i nostri rappresentanti istituzionali ad avere una maggiore attenzione sulle vicende riguardanti la nostra società calcistica e le decisioni che vengono adottate nei suoi confronti, convinti che sia anche questo un tassello molto importante per la rinascita della nostra città”.