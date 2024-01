Capodanno di fuoco a Rodi Garganico. In serata sono state incediate due auto in via A. Moro. In fiamme una Alfa 156 e una Fiat Fiorino riconducibili a due persone arrestate l’altro giorno nella maxi operazione antidroga “Tabula Rasa”. Verosimilmente si tratterebbe di un atto doloso. Le vetture sono state danneggiate nella parte anteriore. Sul posto i carabinieri per le indagini. In corso di acquisizione i filmati delle telecamere della videosorveglianza.