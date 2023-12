I carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza domestica e di genere, nell’ultimo trimestre dell’anno in corso hanno arrestato complessivamente 5 persone.

Due misure cautelari in carcere sono state emesse, per episodi autonomi e non correlati tra loro, dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale procura nei confronti di un 23enne di origine marocchina e di un 38enne del luogo che, non accettando la fine delle rispettive relazioni sentimentali, si sarebbero resi autori di reiterati comportamenti vessatori contro le ex compagne. Analogo provvedimento è stato notificato dai carabinieri nei confronti di un 25enne ed un 35enne del luogo, indiziati di molteplici episodi di violenza domestica commessi in ambito familiare, rispettivamente contro la madre e la coniuge.

Un ulteriore arresto in flagranza di reato è stato operato a carico di un 59enne che, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie in seguito all’adozione della procedura prevista dal “codice rosso”, è stato rintracciato dai carabinieri sotto l’abitazione della vittima, mentre in violazione del provvedimento del giudice cercava di fare rientro presso l’abitazione familiare.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari, pertanto le persone arrestate non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.