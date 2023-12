Il centrosinistra di Manfredonia vuole ripartire dal cosiddetto campo largo per riconquistare il governo cittadino dopo la breve parentesi a guida centrodestra. Pd, liste civiche ad esso collegate, Con e Movimento 5 Stelle si stanno incontrando per definire la strategia da adottare in vista del voto di primavera.

Il segretario cittadino dei dem, Matteo Panza è stato molto chiaro. “Il nome del candidato sindaco deve venir fuori all’unisono, nessun partito potrà fare passi in avanti in autonomia”. Poi smentisce la candidatura dell’ex parlamentare Michele Bordo. “Smentisco categoricamente. L’unico aspetto che voglio ribadire è che il candidato sindaco dovrà avere una forte connotazione politica. La politica, quella vera, deve ritornare protagonista in questa città”.