“Un primo passo per il riordino complessivo di un settore, l’impiantistica pubblicitaria, strettamente legato al decoro urbano e alla sicurezza stradale, il cui ultimo regolamento risale al lontano 2001. Lo Sportello Unico Attività Produttive nei giorni scorsi ha stanziato 320mila euro per il ripristino, la messa in sicurezza, la sostituzione di quelli obsoleti e l’installazione di nuovi cartelloni pubblicitari, di proprietà del Comune di Foggia”. Lo riporta una nota dell’assessore alle Attività Produttive, Lorenzo Frattarolo.

“Un atto importante e non più prorogabile per tutelare la sicurezza e garantire l’incolumità pubblica, considerato il numero di quelli pericolanti per l’usura del tempo e le avversità climatiche. Per restituire alla città un’immagine ben diversa da quella attuale, anche attraverso un’eventuale delocalizzazione e nuova distribuzione degli impianti esistenti. E per permettere all’amministrazione comunale di introitare le somme derivate dall’utilizzo degli impianti stessi in maniera più congrua e puntuale, con conseguenti benefici per le casse dell’ente, nel pieno rispetto di prescrizioni, vincoli e delle normative vigenti”.

Poi conclude: “L’investimento sarà accompagnato dal censimento degli impianti presenti sul territorio comunale e dalla revisione del regolamento che disciplina ogni aspetto di questo ambito dalle ricadute così rilevanti per la comunità, parallelamente alle procedure di gara per il servizio. La ‘rivoluzione della normalità’ annunciata dalla sindaca Maria Aida Episcopo procede in una direzione per noi obbligata, lontana da polemiche sterili e vicina alle aspettative, ai bisogni e alle esigenze dei cittadini”.