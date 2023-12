Dopo l’appalto dei lavori del primo lotto relativo alla Strada a Scorrimento Veloce del Gargano, interviene il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. “È un punto di partenza importante, dalle parole si passa ai fatti con l’appalto del primo tratto da Vico a Peschici per una somma complessiva che si aggira sui 250 milioni. Speriamo che non ci siano intoppi durante i lavori. Tuttavia è ancora troppo poco”.

A parere di Nobiletti “bisogna stimolare i parlamentari foggiani di area governativa a spingere per il finanziamento dei tratti Peschici-Vieste e soprattutto Vieste-Mattinata con una modifica legislativa in quanto su quel versante ci sono troppi vincoli legati al Parco del Gargano. E per realizzare l’opera occorrono almeno 600 milioni di euro. Non vogliamo il ponte sullo Stretto ma pretendiamo una strada sicura che attendiamo da oltre 50 anni”.