Consiglio comunale delle surroghe nella maggioranza del campo largo progressista del Comune di Foggia. Sono quattro le new entries, non elette in prima battuta.

Entrano nella coalizione della sindaca Maria Aida Episcopo per il Pd Italo Pontone e Annarita Palmieri, dopo la nomina assessorile dei due primi eletti Davide Emanuele (assessore al Bilancio) e Alice Amatore (assessora alla Cultura).

Per gli emilianisti di Con c’è Antonello Rizzi, seggio liberato da Giulio de Santis nominato assessore al Legale e Contenzioso, Sicurezza e Legalità; infine, per il M5S Francesco Salemme detto “Cisky” dopo il passaggio in giunta di Lucia Aprile, nominata assessora all’Ambiente e vicesindaca.