“Potenziamo i servizi legati alla mobilità ampliando le risorse per i collegamenti turistici regionali. Ulteriori 700mila euro disposti in Bilancio per estendere Gargano Easy To Reach a tutta la Puglia”. Così l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane dopo la seduta in aula di ieri a Bari.

In seguito ad un emendamento di “Con Emiliano” è stata infatti incrementata di 700mila euro la dotazione finanziaria destinata a Gargano Easy To Reach, il collegamento via autobus tra gli aeroporti di Bari e Foggia e il sistema turistico del Gargano, ed è stato ridenominato il relativo capitolo di spesa in Puglia Easy To Reach portando la previsione complessiva ad oltre un milione di euro. Le risorse permetteranno dunque di estendere il servizio della Regione Puglia, da anni dedicato al Gargano, anche ad altre destinazioni pugliesi favorendo i collegamenti da e per gli aeroporti regionali.

“Stiamo dando – aggiunge Lopane – una prima risposta concreta alla necessità di predisporre, per turisti e residenti, un sistema di trasporto pubblico automobilistico che, soprattutto nel periodo estivo, garantisca una migliore accessibilità delle località turistiche pugliesi in connessione alle strutture aeroportuali esistenti”. L’assessora ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, afferma che ‘Gargano Easy to Reach’ si è dimostrata un’efficace forma di mobilità integrata nel territorio del Foggiano”.

Inoltre, è stato approvato il rifinanziamento, proposto dal consigliere Paolo Campo e dal vicepresidente Raffaele Piemontese, del collegamento via mare tra Manfredonia e le Isole Tremiti per la prossima estate. Sarà, così, il terzo anno consecutivo che questo servizio utile e apprezzato da residenti e turisti sarà attivato tra giugno e settembre con lo stanziamento di 450.000 euro nella legge di bilancio per il 2024.

“Come già per gli altri anni – spiega Campo -, la gestione delle procedure burocratiche e delle attività propedeutiche sarà affidata alla Provincia di Foggia, cui spetterà il compito di selezionare, con avviso pubblico, il soggetto gestore. I dati di traffico dello scorso anno sono stati ancora più positivi del 2022, segno che il servizio di collegamento marittimo Manfredonia-Isole Tremiti è in fase di consolidamento e sviluppo, anche a vantaggio degli operatori turistici manfredoniani”.

