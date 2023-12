Dolci note natalizie hanno accompagnato, il 21 dicembre, i pazienti del reparto di Oncologia di Lucera, alla presenza del responsabile Maurizio Di Bisceglie e del personale sanitario.

L’evento, organizzato dall’associazione il Cuore Foggia, ha visto la partecipazione di artisti già affermati nel panorama musicale: Tina De Luca, soprano e maestra di canto e Antonio Pistillo, baritono. Sofia, giovane musicista di talento di soli 12 anni, si è esibita con la viola.

Durante il breve concerto, sono stati eseguiti brani corali e canti natalizi per augurare un buon auspicio a tutti i pazienti, sanitari e visitatori in occasione del Natale.

“Queste iniziative – sostiene la presidente dei clown dottori, Jole Figurella – servono a portare un sorriso in un luogo di cura che ogni giorno cerca di alleviare i dolori umani. Una carezza in un luogo di transito per molte persone e dove, più che mai, c’è bisogno di leggerezza e distrazione. Tutto è pensato per il paziente, al quale si cerca di dare il massimo ma da cui si può apprendere tanto sui valori della vita”. Dopo il concerto, i clown dottori de il Cuore Foggia hanno donato Babbo Natale di cioccolato a tutti i pazienti ricoverati.

Nei giorni scorsi, nei tre reparti pediatrici del Policlinico di Foggia – Neuropsichiatria Infantile, Chirurgia Pediatrica e Pediatria – sono stati distribuiti i giocattoli a tutti i bambini. Babbo Natale e due elfi hanno dispensato sacchi colmi di giocattoli, molti dei quali donati dai piccoli alunni dell’“I.C. Parisi- De Sanctis”, con la formula del “regalo sospeso”.

