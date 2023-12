“Su indicazione del ministero (dell’Interno, ndr) proprio stamattina abbiamo avuto un comitato con i procuratori di Trani e Foggia, Renato Nitti e Ludovico Vaccaro e ci stiamo coordinando anche per quanto riguarda la vendita di fuochi d’artificio, specie quella abusiva e illecita. Stiamo mettendo in campo un controllo importante sul web perché molti di questi fuochi vengono venduti via internet e spesso sfuggono al controllo ordinario”. Lo ha detto la prefetta di Barletta-Andria-Trani, Rossana Riflesso, incontrando a Barletta i giornalisti per lo scambio di auguri in vista delle festività natalizie e dopo la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Quest’anno siamo organizzati meglio”, ha aggiunto evidenziando che proprio perché il nord Barese è primo in Italia per i furti di auto saranno rafforzati i controlli sul territorio, “in quanto sappiamo che in questo periodo anche la microcriminalità è più attiva e i furti aumentano”. Riflesso, che facendo un bilancio, ha definito il 2023 “un anno impegnativo e molto complicato sotto certi punti di vista”, ha auspicato che il nuovo anno porti “maggiore rispetto reciproco ed educazione”. “Se poi volessi guardare a un argomento in particolare – ha concluso – mi ha colpito e colpisce molto la violenza sulle donne e spero che si intervenga dal punto di vista normativo e con iniziative di prevenzione. Noi pure ci impegneremo per arginare questo triste fenomeno”. (Ansa).

