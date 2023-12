Si è tenuta oggi in prefettura a Foggia la cerimonia di consegna dei diplomi delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal presidente della Repubblica a quattro cittadini residenti nel Foggiano che si sono distinti nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e delle autorità militari e civili, ed è stata impreziosita dalla performance dell’attore foggiano Dino La Cecilia, accompagnato dal maestro Guido Paolo Longo.

L’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al maestro Michele Milone: mato il 10 aprile 1965 ad Apricena, cittadina dove tutt’oggi risiede, Milone si è distinto per importanti meriti nel campo delle arti musicali. Da più di vent’anni ricopre il ruolo di direttore dell’Orchestra di Fiati “Fedele Fenaroli”. È autore di numerose composizioni, nonché, trascrittore di celebri brani operistici e sinfonici per il repertorio bandistico. Inoltre, è stato componente di giuria per Concorsi nazionali e internazionali per Direzione e Composizione per Banda. In virtù dell’indiscusso talento è menzionato nel “Dizionario della musica italiana per banda”. Attualmente, svolge l’attività di docente di Teoria, Ritmica e Percezione musicale presso il Conservatorio “Umberto Giordano” – sezione distaccata di Rodi Garganico

L’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al maresciallo maggiore Marco Fratturo: nato a Foggia il 19 aprile del 1962, Fratturo si è arruolato nell’Arma, dapprima come ausiliario, e successivamente nel 2000, come maresciallo, avendo superato brillantemente il concorso.

Distintosi particolarmente per i meriti acquisiti in campo professionale e per il lodevole impegno profuso, nel 2009 ha ricevuto il diploma di Benemerenza con medaglia di II classe della Croce Rossa Italiana, nonché, il diploma del Comitato Provinciale di Foggia sempre dal medesimo Ente.

Nel 2011 ha ottenuto l’attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; nel 2016 è stato insignito del titolo di cavaliere della Legione d’Onore dei “Cavalieri di Vittorio Veneto”, e ha ricevuto la Croce di bronzo per anzianità di servizio.

Nel 2019 ha conseguito la Laurea in Scienze Investigative, e attualmente presta servizio presso il Comando Provinciale – Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Foggia.

L’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana all’Appuntato Scelto Q.S. Michele Piazzolla: nato a Foggia il 14 marzo 1978, Piazzolla dal 2000 è iscritto all’Associazione Donatori Sangue AVIS. Il prezioso contributo elargito per la precitata associazione, gli è valsa, nel 2013, la Benemerenza in Argento e, nel 2018, la Benemerenza in Argento Dorato.

Durante l’emergenza da Coronavirus si è distinto per il significativo impegno collaborando assiduamente con l’amministrazione comunale, la Polizia Locale e la Protezione Civile del Comune di Troia. Per tale l’attività, svolta con lodevole spirito di abnegazione, nel 2021, gli è stato conferito dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri un distintivo di merito riservato al solo personale delle Forze Armate impiegate nell’emergenza sanitaria Covid-19. Attualmente presta servizio presso il Comando Carabinieri – Camera dei Deputati di Roma.

L’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Onofrio Grifa: nato il 5 gennaio del 1955 a San Giovanni Rotondo, ove risiede attualmente, Grifa si è particolarmente distinto in campo medico, sociale ed artistico. Dopo aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Chirurgia d’Urgenza, per più di trent’anni, ha esercitato con lodevole impegno la professione medica.

Oltre all’intensa dedizione dimostrata nel suo lavoro, Grifa si è anche dedicato ad attività artistiche e culturali, componendo canzoni popolari in vernacolo, canti religiosi, commedie e recite. È autore di numerosi libri, tra i quali si annoverano “Il mercatino dei sogni” e “Vestiti di cielo”.

Attualmente è membro di associazioni culturali ed artistiche, tra cui i “Poeti del Gargano e di Capitanata”, e continua a svolgere con passione e dedizione opere di carattere culturale, sociale ed artistico.