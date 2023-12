“Il Calcio Foggia 1920 comunica che al termine del match casalingo con il Monterosi, in programma sabato 23 dicembre allo stadio Zaccheria ore 18.30, terminerà il silenzio stampa messo in atto dal club nelle ultime settimane”. Lo rende noto il club rossonero in una breve nota divulgata sul proprio sito ufficiale.