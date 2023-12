Calano i guadagni ma cresce l’occupazione. È questo in sintesi il report presentato dall’INPS nel corso di un convegno che si è tenuto a Foggia nell’ambito del 125° anniversario della costituzione. A fare il punto, con l’illustrazione del rendiconto sociale a livello provinciale, la direttrice dell’istituto foggiano, Monica Loquercio.

“Il mercato del lavoro presenta un dato positivo con il tasso di occupazione in aumento rispetto al 2021 e si attesta intorno al 38,6%, anche se poi in valore assoluto resta inferiore di 4 punti rispetto alla media regionale e di ben 14 punti rispetto al dato nazionale. Positivo anche il tasso di disoccupazione che si attesta intorno al 16,9% con una flessione rispetto al 2021 di ben 5 punti percentuale, una flessione maggiore rispetto a quanto avvenuto a livello regionale e nazionale dove si è registrata una flessione del 2%. In valore assoluto il tasso di disoccupazione in provincia di Foggia è di 5 punti superiore alla media regionale e di quasi 9 a quella nazionale, e questo ovviamente non è un dato positivo, però la ripresa economica in Capitanata è in atto. Per quanto riguarda la cassa integrazione, nelle aziende si passa da più di 20 milioni di ore utilizzate, a 1.300.000 ore. E questo è indice di ripresa delle attività produttive. Più critico il tasso di inattività che nel Foggiano si attesta intorno al 53,5%. 26.000 sono i foggiani che hanno percepito nel 2022 il reddito di cittadinanza”.

Crescono le domande di Naspi (27mila), mentre l’assegno disoccupazione agricola rimane stabile, interessando circa 28mila persone.

