Giulia Ronca, 13 anni, Giulia Esposto, Camilla Mione, Mia Cervia, 12 anni. Sono le atlete della Gym Asd che hanno vinto sette medaglie (cinque d’oro e due argento) nel campionato nazionale ‘Ginnastica In Festa 2023-Winter Edition’ concluso a Rimini lo scorso 10 dicembre: un risultato eccezionale che ha acceso i riflettori su una disciplina -la ginnastica artistica- dalla lunga tradizione e sulla società foggiana di appartenenza, che si è confrontata brillantemente con realtà ben più strutturate.

Sono state ricevute questa mattina a Palazzo di Città dalla sindaca Maria Aida Episcopo e dall’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, accompagnate dalla loro allenatrice Stefania Solimeno, dalla componente della giunta regionale del Coni Francesca Rondinone e dalle loro mamme, visibilmente emozionate. Un riconoscimento sentito come doveroso per ringraziarle e per accendere i riflettori su sport etichettati ingiustamente come ‘minori’ ma che meriterebbero una considerazione ben maggiore.

“La nostra città è ricchissima di talenti in tante discipline, dobbiamo adeguatamente valorizzarli e metterli in condizione di crescere ed esprimersi al meglio” sottolinea l’assessore Di Molfetta che ha espresso sentiti complimenti alle ragazze, allo staff tecnico, alla società di appartenenza e alle famiglie, anche per la ricaduta positiva sull’intero movimento e sulla città.

“Risultati così brillanti non si raggiungono per caso ma sono frutto di lunghi sacrifici, allenamenti, dedizione, tenacia, e di una disciplina che dalla famiglia si trasmette alla scuola e allo sport. Anche se così giovani, loro sono un esempio da ammirare e da seguire, e l’immagine più bella di una città sofferente ma che vuole riscattarsi e affermarsi, puntando su risorse e qualità che sopperiscono a tante mancanze” la considerazione della sindaca Episcopo.

La consegna del gagliardetto della Città di Foggia alla Gym Asd ha chiuso l’incontro, con l’augurio alle ginnaste di ulteriori, importanti successi nello sport e nella vita.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui