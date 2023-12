Il bancomat della Banca popolare di Milano che si trova in corso Trinità a Trinitapoli (Barletta- Andria – Trani) è stato fatto esplodere la scorsa notte. Lo riporta Ansa. L’assalto però non è andato a buon fine: qualcosa è andato storto e chi aveva posizionato il materiale esplodente è fuggito a mani vuote. La deflagrazione ha spaventato i residenti della zona. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia, che hanno fatto rilievi e acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Non è la prima volta che l’istituto di credito subisce assalti con la cosiddetta tecnica della marmotta: nell’aprile scorso infatti, il bancomat è stato fatto esplodere con l’utilizzo di polvere pirica.

Nella stessa notte in via Enrico Cosenz è stata incendiata l’auto di Maria Montuori, ex assessora alla Polizia municipale e Pari opportunità. “L’episodio gravissimo segue quelli che nell’ultimo anno e mezzo hanno riguardato la mia auto, quella dell’ex presidente del Consiglio comunale Antonella de Lillo e dell’ex assessore Marta Patruno. Tutti appartenenti allo stesso raggruppamento politico, una coincidenza?”, ha scritto sui social l’ex sindaco Emanuele Losapio che ha guidato il Comune fino al marzo 2022 quando l’assise venne sciolta per infiltrazioni mafiose.