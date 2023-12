“Astrazioni Famigliari” è il titolo che riassume la mostra d’arte a due di Daniela d’Elia e Anna Roberta Telesforo che sarà inaugurata sabato 23 dicembre 2023 alle ore 11.30 presso la nuova PR Gallery a Foggia (in viale XXIV Maggio n. 3).

Si tratta di un esperimento audace che mira ad unire due linguaggi artistici opposti.

Uno che trae ispirazione dalla realtà e, lasciandosi influenzare dagli spazi interni di arredo, con l’utilizzo dei più disparati materiali (quali tessuti, resine e colori pacati) realizza opere astratte. L’altro, invece, nasce da una esigenza tutta interiore che indaga le relazioni e i legami famigliari, per poi dare vita ad opere figurative ironiche e vivaci.

Percorsi diversi che hanno, però, la stessa esigenza di mostrarsi per condividere e restituire una propria visione sul mondo interiore ed esteriore, offrendo ai visitatori una duplice lettura sulle cose della vita. L’esposizione sarà ospitata presso la PR Gallery che Patrizia Russo, proprietaria di questo ampio spazio luminoso e in pieno centro città, intende destinare a contenitore polifunzionale, dedicato all’arte e a molteplici iniziative culturali, in linea con l’augurale rinascita della città.

“Astrazioni Famigliari” è un incontro audace tra arte astratta e ironia figurativa” dichiara Patrizia Russo, “ed è con grande entusiasmo che vi presentiamo questa mostra frutto di un eclettico e avventuroso incontro tra due artiste che hanno saputo unire le proprie visioni artistiche in un’esaltante armonia visiva. L’audace esperimento di combinare l’astrazione delle opere dell’una con l’ironia figurativa delle opere dell’altra ha dato vita a un’esposizione unica nel suo genere.

“Astrazioni Famigliari” è un’esperienza che invita il pubblico ad abbandonare ogni preconcetto, esplorando il confine tra astrazione e figura, tra serietà e ironia. L’unione di queste diverse prospettive artistiche apre nuovi orizzonti di interpretazione e svela un universo di espressione creativa inaspettato.

L’intento delle due artiste è quello di stimolare la mente e l’animo dei visitatori, immergendoli in un contesto artistico che va oltre la banalità e sfida la convenzionale distinzione tra astrazione e figurazione. “Astrazioni Famigliari” è un inno alla diversità e al potere dell’arte di trasformare la realtà in qualcosa di straordinario e stimolante, potere di connettere mondi apparentemente distanti e creare un dialogo visivo senza confini.

Vi aspettiamo per scoprire e immergervi in questo straordinario universo creativo che Daniela d’Elia e Anna Roberta Telesforo hanno saputo creare con cura, passione e audacia.”

“Astrazioni Famigliari” sarà visitabile tutti i giorni fino al 20 gennaio 2023 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.00.

Daniela d’Elia “Vivere ad arte” è la sua frase guida che incarna e si esplica in ogni aspetto dell’esistenza. Naturale ed inconsapevole agire. La laurea in scenografia riassume perfettamente il suo essere artista: l’amore per l’interpretazione teatrale, la scrittura, la poesia si coniuga perfettamente con la pittura e l’illustrazione. Il connubio con l’ideare ed organizzare eventi nell’ambito sia artistico che culturale, completa la personalità ecclettica dell’artista in mostra.

AnnaRobertaTelesforo con un background nel design d’interni e nei tessuti, nella creazione di borse create con tessuti d’arredamento, una passione per il restyling di mobili, ha trasformato la sua carriera dirigendosi verso la pittura. Le sue opere, influenzate dall’estetica degli spazi interni e dalla selezione di materiali tessili, si distinguono per l’uso di colori e materiali di vario genere e della texture arricchendo le composizioni con una dimensione tattile. Inoltre, la sperimentazione con la resina ha introdotto trasparenza e lucentezza, aggiungendo una profondità tridimensionale alle sue creazioni e trasformando il modo in cui tradizionali e moderni materiali convergono in opere d’arte uniche. La sua capacità di fondere elementi di design con l’espressione artistica continua a creare un dialogo visivo avvincente e innovativo.