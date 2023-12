Incendio la notte scorsa a Mattinata. Un rogo è divampato in via San Michele Arcangelo attorno alle ore 2 distruggendo due auto. La prima ad essere colpita sarebbe stata la macchina di uno stretto parente di Antonio Quitadamo detto “Baffino”, 48enne collaboratore di giustizia che proprio in queste settimane è stato sentito nel processo “Omnia Nostra” nei confronti del clan Lombardi-Scirpoli-Raduano. Le fiamme avrebbero poi danneggiato anche il veicolo parcheggiato accanto. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per indagare sull’accaduto. Molto probabile la matrice dolosa dell’evento.