La Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione, una manovra da 1 miliardo e 200 milioni di euro a sostegno di tutte le politiche regionali. La Giunta Emiliano ha approvato il disegno di legge di bilancio 2024, lasciando invariato il carico fiscale, non diminuendo le risorse a sostegno delle politiche sociali, destinando 50 milioni di euro al servizio sanitario regionale, disponendo 165 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e aumentando fino a 13 milioni di euro il finanziamento del trasporti degli studenti disabili. Nel ddl che lunedì 18 dicembre prossimo si incardinerà in Consiglio regionale per l’esame delle Commissioni, previsti anche il finanziamento delle scuole di specializzazioni mediche a Lecce e a Taranto, con uno stanziamento per il 2024, rispettivamente, di 5,7 milioni di euro e 1,9 milioni di euro.

Ecco gli altri provvedimenti:

INCLUSIONE SOCIALE

Deliberato dalla Giunta regionale l’incremento delle risorse finanziarie destinate all’Avviso Pubblico per l’accesso ai servizi socio-educativi per minori tramite l’utilizzo del “Buono Servizio Minori” per l’annualità 2023/2024. La dotazione aggiuntiva ammonta a complessivi € 3.084.285,00, di cui € 2.159.000,00 per il 2023 e € 925.285,00 per il 2024.

FORMAZIONE

Approvato dalla Giunta regionale lo schema di Accordo tra Regione Puglia e Comune di Isole Tremiti per l’avvio del Servizio educativo innovativo e sperimentale per la prima infanzia denominato “Piccolo Gruppo educativo in Biblioteca”. Il servizio, per il quale la Giunta prevede un costo di € 70.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2023, è volto a realizzare un’offerta di servizi educativi a favore di bambini e bambine con età inferiore ai 3 anni residenti nel Comune di Isole Tremiti, per i quali non esiste alcun servizio educativo e/o di conciliazione per le famiglie.

CULTURA

La Giunta regionale ha approvato il secondo piano dettagliato di utilizzo del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale per l’annualità del 2023. Il piano destina complessivi € 2.252.000,00 alla promozione e alla realizzazione di attività culturali sul territorio pugliese. Al Teatro Pubblico Pugliese, in qualità di soggetto attuatore dell’implementazione del calendario unico regionale delle iniziative di cultura e spettacolo del 2023, viene confermato un importo complessivo di € 1.283.000,00, di cui € 1.000.000,00 a titolo di contributo straordinario per la promozione e il sostegno dei Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia, Massafra, Gallipoli e Sammichele di Bari, nonché delle città di Apricena, Bisceglie e Santeramo in Colle svolti nel 2023.

PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE

La Giunta regionale ha approvato la convenzione tra Regione Puglia, CORECOM Puglia, Università degli Studi di Bari – Dipartimento For.Psi.Com, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Assostampa per la promozione delle attività di interesse collettivo delle organizzazioni del Terzo Settore. La convenzione prevede che, al fine di sostenere la cultura dell’associazionismo e delle realtà associative pugliesi, le organizzazioni del Terzo Settore possano beneficiare di un supporto professionale nella realizzazione di azioni di comunicazione e informazione. Il supporto verrà assicurato da giovani giornalisti o aspiranti giornalisti indicati dall’Ordine dei Giornalisti e dal Dipartimento For.Psi.Com dell’Università degli Studi di Bari. I giornalisti saranno selezionati, secondo le indicazioni di Assostampa, attingendo alle liste degli iscritti disoccupati INPGI e tra i praticanti del master in Giornalismo. La copertura finanziaria del provvedimento è di € 20.000,00.