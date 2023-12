Una dedica speciale. Roberto De Zerbi col suo Brighton ha appena festeggiato l’1-0 sul Marsiglia di Rino Gattuso acciuffato all’88’, quello che vale la vittoria del girone di Europa League e sigilla il passaggio agli ottavi. In quella che per i gabbiani, alla prima partecipazione di sempre nelle coppe, è stata una serata storica, il tecnico sceglie una dedica speciale: al Foggia e alla sua gente.

“Questa è una partita che un po’ dentro di me chiude un cerchio – dice De Zerbi, parlando in italiano – Purtroppo contro Rino Gattuso avevo perso la partita più importante della mia carriera fino a questo momento. Questa vittoria quindi la dedico ai miei ex giocatori del Foggia, con cui avevo perso quella partita, e a tutta la gente di Foggia. Quella sconfitta ce la porteremo sempre dentro, ma è come se oggi avessero vinto tutti quanti”. (fonte gazzetta dello sport)