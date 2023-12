“Mi rivolgo a Voi con profondo sentimento di gratitudine e condivisione di un’esperienza che ha toccato il cuore della nostra famiglia. Con la presente, desideriamo condividere un articolo di ringraziamento al Reparto di Medicina Interna e dell’Invecchiamento dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia, sotto forma di pergamena di ringraziamento (qui sotto) che abbiamo preparato in segno di riconoscimento al personale del suddetto reparto”. Lo riporta una mail inviata alla nostra testata da Simona Curiello.

“Come famiglia, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso ringraziare il personale sanitario per l’encomiabile assistenza riservata al nostro caro papà, Severino Gerardo Curiello, che si è spento in data 12 dicembre 2023 presso l’Hospice Don Uva – Casa Della Divina Provvidenza di Foggia, a seguito di due mesi di ricovero presso il reparto di Medicina Interna e dell’Invecchiamento sopra menzionato, durante i quali ha potuto godere di un trattamento esemplare. Dopo una diagnosi di adenocarcinoma polmonare e alcuni mesi di terapie, il 17 ottobre 2023 è sopraggiunto il ricovero di cui sopra. L’esigenza di elogio nei confronti di tanta professionalità e competenza nasce anche e soprattutto a fronte di esperienze negative che durante un calvario durato nove mesi, abbiamo avuto modo di vivere personalmente in molteplici strutture sanitarie e ospedaliere. A fronte dei molteplici casi di malasanità di cui siamo quotidianamente protagonisti e/o spettatori, siamo certi che la pubblicazione di questo articolo possa essere un modo tangibile per esprimere la nostra gratitudine e riconoscimento nei confronti di un intero team medico che ha dimostrato professionalità, umanità e dedizione straordinarie e, talvolta, inaspettate”.