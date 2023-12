Princes Industrie Alimentari, società che gestisce il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, ha inaugurato oggi una panchina rossa contro la violenza sulle donne, un simbolo che rappresenta la volontà di contrastare il fenomeno e di sensibilizzare sul tema quante più persone possibili.

L’installazione della panchina, avvenuta presso lo stabilimento di Foggia, alla presenza dell’Associazione Impegno Donna e le sigle sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, rappresenta un ulteriore passo dell’azienda nel percorso volto a diffondere una cultura basata sulla parità e sulla giustizia di genere, sulla prevenzione da ogni tipo di abuso contro le donne. Un percorso avviato da tempo in Princes Industrie Alimentari e arricchitosi quest’anno con i 4 incontri realizzati quest’estate, in collaborazione con Oxfam Italia, i gruppi sindacali e il CAV di Cerignola e Foggia, su temi quali gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro e nella vita personale, le relazioni di potere e il tema del consenso per riconoscere i segnali della violenza di genere, azioni per contrastare ogni forma di abuso, e durante i quali sono stati forniti i riferimenti a cui rivolgersi in caso di bisogno.

“I fatti di cronaca degli ultimi tempi ci hanno dimostrato come la violenza di genere e contro le donne sia ancora, purtroppo, estremamente diffusa. E’ necessario un cambio di visione che riesca a scardinare i paradigmi di questa cultura, partendo dalla educazione e dalla sensibilizzazione di ogni individuo. Questo è stato l’obiettivo degli incontri che abbiamo organizzato quest’estate e il simbolo di questa panchina che inauguriamo oggi, affinché ognuno di noi possa fermarsi a riflettere e dare un contributo per dar vita ad una società inclusiva e senza disuguaglianze” ha commentato Gianmarco Laviola, amministratore delegato di Princes Industrie Alimentari.

In occasione dell’inaugurazione, è stato inoltre distribuito il libro del CAV “Voci dell’anima”, pubblicato grazie al contributo di Princes Industrie Alimentari.