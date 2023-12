“Ho vissuto tante emozioni nella mia vita, ma stamattina sono particolarmente emozionato. Mi rendo conto della forte responsabilità. La città ci guarda. C’è davvero tanto da fare”. Queste le prime parole di Mimmo Di Molfetta (lista Con), nome storico dello sport foggiano, chiamato dalla Giunta Episcopo a guidare l’Assessorato all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche giovanili. “C’è da fare un lavoro di staff. Dobbiamo metterci subito in moto. Per quanto mi riguarda ho voluto metterci la faccia per fare qualcosa per Foggia. Speravo di essere coinvolto e questa per me è stata una grande notizia”.

Primo obiettivo individuare i profili giusti per questo assessorato: “Nel calderone ci sono tante cose da fare. Dobbiamo innanzitutto creare un gruppo e sentire i bisogni che vengono dal basso”.