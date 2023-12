Con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Cavour alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo, in programma venerdì 8 dicembre alle ore 17,30, prenderanno il via le iniziative per allietare le festività natalizie promosse dall’Amministrazione comunale di Foggia. Il tradizionale appuntamento sarà accompagnato da un momento musicale curato da Suoni del Sud.

Sempre a partire dall’8 dicembre, inoltre, sarà aperto in Piazza Giordano il consueto ‘Mercatino di Natale’ che nei 12 caratteristici chioschi in legno ospiterà operatori commerciali che proporranno giocattoli e prodotti tipici legati al periodo festivo. Rimarrà aperto fino a sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

In parallelo, da questo weekend saranno accese nei diversi punti della città le luminarie natalizie. Grazie all’accordo con Edison Next, le stesse saranno presenti nelle principali vie dello shopping del centro cittadino: la zona tradizionale dell’Isola Pedonale e vie limitrofe, comprese via Vittime Civili, Corso Giannone e via Arpi. Inoltre, troveranno ospitalità due grandi Stelle natalizie luminose, frutto di materiali di recupero, offerte da AMIU con lo scopo di mostrare in modo concreto i vantaggi di una corretta raccolta differenziata. Una sarà collocata dinanzi al pronao della Villa Comunale, l’altra in Piazza Mercato. Anche i Parchi Diomedei saranno teatro di installazioni per le festività: in questo caso si tratta di animali luminosi che porteranno l’atmosfera natalizia anche nel nuovo polmone verde della città.

Sabato 9 dicembre sarà inaugurata presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte la mostra fotografica Obiettivo Italia. Si tratta della proposizione di un vero e proprio censimento fotografico, ideato e realizzato per il 75° anno di attività della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). Una serie di ritratti nelle piazze e nei luoghi pubblici italiani, secondo uno schema pensato con metodo e rigore per rappresentare uno spaccato attuale del tessuto sociale del nostro Paese. La mostra sarà visitabile fino al 16 dicembre.

Per i più piccoli, invece, dal 18 al 23 dicembre sarà realizzato dalla celebre famiglia Ferraiolo uno spettacolo di burattini. Gli appuntamenti, mattutini e pomeridiani, sono in programma in zone diverse della città. Accanto ai consueti luoghi del centro cittadino, compresa Piazza Mercato, saranno coinvolte anche le borgate. I burattini saranno, infatti, proposti anche a Borgo Incoronata e Borgo Segezia.

Anche la Villa Comunale quest’anno sarà teatro di iniziative a tema. A cura della Confcommercio provinciale si svolgerà dal 22 al 24 dicembre “Ho voja di street food”: un appuntamento con le diverse proposte dell’enogastronomia di strada. E ancora, accanto alle casette in legno, spazi per i più piccoli per live painting e giochi, oltre a presentazioni di libri, musica e uno spazio talk.

Mentre nel pomeriggio dei giorni 20, 21 e 22 dicembre in Piazza Cavour, all’inizio dell’isola pedonale, a cura di Coldiretti e CIA sarà proposta l’iniziativa “L’agricoltura a km vero”, una proposta per far conoscere e promuovere le eccellenze alimentari tipiche del territorio di Capitanata.

I giorni delle feste saranno caratterizzati anche dalla musica. Oltre alla consueta filodiffusione nelle vie dello shopping, il primo appuntamento è il 22 dicembre alle ore 19.30 in Corso Vittorio Emanuele con il suggestivo concerto dei New Millenium Gospel Singers diretti da Deborah Moncrief. Il 24 dicembre, invece, le strade cittadine – partendo dal centro fino al quartiere Ferrovia – saranno animate dalle allegre e coinvolgenti note della “D.B. Band Christmas Dixie” a cura di Suoni del Sud. Un concerto itinerante che prenderà il via la mattina della vigilia di Natale alle 11 per proseguire fino alle prime ore del pomeriggio. L’intrattenimento musicale si concluderà con il Capodanno in Piazza il 31 dicembre, a partire dalle ore 21, in Piazza XX settembre. I nomi degli artisti presenti per l’ultimo dell’anno in piazza saranno Neja, Blu Dance, Piccolo G, Jonny Mele (Zoo di 105) e Tommy Terrafino.

“Ringrazio quanti si sono adoperati per l’allestimento di un variegato cartellone di appuntamenti e iniziative in pochissimo tempo, per garantire alla città un’atmosfera consona a un clima particolarmente sentito, e per offrire una visione d’insieme raccolta e festosa al tempo stesso a residenti, turisti e fuorisede in arrivo” dichiara la sindaca Episcopo. “Foggia è una città particolarmente legata alle festività natalizie, e ci adopereremo con sforzi e sensibilità sempre maggiori per presentarla e viverla in modo degno e per riempire di contenuti, colori ed emozioni questi giorni così particolari e intensi” la sua conclusione.