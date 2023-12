“Non sembra di essere a Foggia”. È stato questo il commento più gettonato dei visitatori dopo l’inaugurazione del Centro Odontoiatrico Specialistico di Renato Di Stasio.

Padroni di casa il dottor Di Stasio e sua moglie Rossella Brigida, esperta di marketing, che hanno accolto i tanti amici, pazienti, curiosi.

“Abbiamo deciso di rimanere qui a Foggia dopo aver pensato, ad un certo punto, di andar via, ma poi con fermezza abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso – spiega il dottore -. Volevamo un centro innovativo con tantissima tecnologia a supporto del paziente, con una sala d’attesa che possa mettere il paziente a proprio agio per un servizio completamente diverso. Lo studio sarà aperto tutti i giorni e faremo anche delle aperture di domenica”.

Gli fa eco sua moglie, la manager. “Il nostro obiettivo è quello di dare un servizio ai pazienti a 360 gradi. Se giriamo nel centro ci rendiamo conto che ogni particolare è curato per il paziente, sono anni che lavoriamo in questo settore e possiamo dire di conoscere tutti i punti deboli e i punti forti dei nostri pazienti. L’odontofobia è una realtà, la poltrona odontoiatrica fa paura a tanti, quello che dico sempre ai pazienti odontofobici è che non c’è da vergognarci, abbiamo voluto smorzare l’ambiente ospedaliero, per circondare il paziente di bellezza in modo che potesse sentirsi come a casa propria”.

La struttura ha macchinari all’avanguardia e caratteristiche tecniche e funzionali innovative nel Mezzogiorno d’Italia, con una superficie di 450 metri quadrati, dedicata alle attività mediche e a quelle accessorie, un layout distributivo e uno stile, che rappresentano l’identità del professionista foggiano e del suo staff.

Una sala d’attesa luminosa e confortevole per un migliore benessere psicofisico dei pazienti; sette poltrone odontoiatriche, tipizzate per ogni branca dell’odontoiatria e con una tecnologia adatta alla tipologia di intervento da effettuare; una serie di servizi, concepiti per dare uno stacco importante rispetto alla vecchia odontoiatria ancora caratterizzata dal vecchio studio mono professionale o dalle cliniche low cost; spazi per gli interventi di chirurgia avanzata e una sala relax, dove i pazienti possono riprendersi e rigenerarsi.

Nella comunicazione tra il dentista e il paziente, uno dei momenti cruciali è quello dell’accoglienza in studio: il dottor Renato Di Stasio ha creato per la sala d’attesa una comunicazione non verbale connessa con l’ambiente e fortemente piacevole dal punto di vista estetico ed emozionale. Il paziente potrà provare una esperienza sinestetica positiva, originale e distensiva: sarà accolto da un arredamento elegante, da video mapping e da immagini multisensoriali, create dall’artista Leandro Summo, un professionista di fama internazionale, originario di Ruvo di Puglia e apprezzatissimo a Dubai, e da dipinti in 3d del noto pittore Massimo Meda.