La squadra mobile di Barletta-Andria-Trani ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, due ragazzi che ad Andria avevano creato un vero e proprio laboratorio della droga in un locale a piano terra a 20 metri circa da una scuola elementare e da una scuola superiore.

I poliziotti della squadra mobile avevano già da tempo notato dei movimenti sospetti che avevano fatto pensare a qualcosa di anomalo. Dopo vari accertamenti di natura info-investigativa, i poliziotti sono intervenuti all’interno del locale dove hanno scoperto i due ragazzi intenti a confezionare sostanza stupefacente.

La sostanza era confezionata, per la maggior parte conservata all’interno di un frigorifero e per altra parte sparsa all’interno del locale. Riposte su un tavolo disposto al centro della stanza vi erano buste e strumenti per il confezionamento sottovuoto della sostanza e per la pesatura, involucri di piccole dimensioni e soprattutto, vi erano ovuli di sostanza stupefacente contenenti hashish. Al termine delle analisi la droga è risultata essere del tipo hashish e marijuana per un totale di quasi 3,5 chili di sostanza stupefacente. I due sono stati tratti in arresto per detenzione e spaccio in concorso di sostanza stupefacente e condotti in carcere a Trani.

“Giova precisare che la posizione degli indagati – ricorda la questura in una nota – è al vaglio dell’autorità giudiziaria e gli stessi non possono considerarsi colpevoli sino ad una sentenza definitiva di condanna”.

