Ammontano ad oltre 500 mila euro i ricavi non dichiarati e constatati dai finanzieri della Tenenza di Lucera a carico di una società di commercio all’ingrosso di rottami, che è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate.

Le fiamme gialle, all’esito di specifiche analisi di rischio, attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo nonché di acquisizioni informative durante le attività di controllo economico del territorio, hanno individuato la società in questione che, a fronte di rilevanti movimentazioni di denaro, non risultava aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

Le attività ispettive condotte sui documenti contabili ed extracontabili acquisiti alla verifica hanno permesso di constatare che la società ha operato con distinte partite Iva omettendo di contabilizzare e dichiarare oltre 500mila euro negli anni dal 2020 al 2023.

L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce più deboli.