“Trovate le differenze… ma fatelo con sobrietà”. Così scrive sui social l’ex candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro postando una foto che ritrae il centro cittadino di Foggia nel 2019 con le luminarie e la ruota panoramica e una foto odierna con le strade ancora lontane dal clima natalizio.

Peccato che poi quella stessa consiliatura del Landella bis sia stata travolta da scandali e da inchieste che hanno poi condotto la casa comunale e la comunità allo scioglimento per mafia.

Al momento per il Natale 2023 la struttura dell’Ente ha solo predisposto l’avviso pubblico per il consueto mercato natalizio con gli stand enogastronomici e di oggettistica in Piazza Giordano.

Mancano per ora bandi o altri atti per l’allestimento di luminarie e alberi di Natale e altre animazioni.

Il benchmark per la sindaca Maria Aida Episcopo (ma ormai per il Natale 2024) non può di certo essere la passata amministrazione ma Comuni con ben altre prassi. Per le sponsorizzazioni del Natale a Milano, dove l’albero di Piazza Duomo dedicato ai giochi olimpici invernali 2026 si accederà il prossimo 6 dicembre, si attrezzano a livello amministrativo da luglio.

In ogni caso, sabato scorso la sindaca, durante un evento pubblico, ha annunciato la collaborazione con “Edison” per l’installazione di luminarie e addobbi del Natale 2023. “Saranno sobrie e raffinate”, ha fatto sapere Episcopo.