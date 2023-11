Dopo un lungo periodo di pausa le vele tornano sul Gargano a creare lo scenario più bello.

Dalla scorsa estate a Rodi Garganico ha aperto VELADREAMS, la prima scuola di vela e di patenti nautiche della storia del porto.

Oltre a noleggiare barche a vela di ultima generazione e fare scuola d’altura per chi vuole avvicinarsi al mare e a questa passione VELADREAMS ha anche in programma per il 2024 alcune regate.

Assieme al GSG GRANDE SLAM GARGANO il 3 dicembre si svolgerà una prima regata non competitiva Rodi – Peschici – Rodi.

Ad oggi risultano iscritte ben 23 imbarcazioni con a bordo oltre 100 persone d’equipaggio, provenienti dalla Puglia e dal Molise

“La passeggiata costiera – ha affermato il direttore del porto turistico di Rodi, Marino Masiero – è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere il gruppo e passare un weekend all’insegna dell’amicizia, del buon cibo del buon vino e della fratellanza. Cosa, quest’ultima, che a noi del Porto di Rodi sta molto a cuore ma che il mondo – vicino e lontano – sembra avere dimenticato.

Chi volesse provare questa esperienza ed avvicinarsi alla vela, fino ad esaurimento posti disponibili si metta in contatto con Gianfranco Lapertosa al 348 4758196.

La sosta in porto per l’intero weekend per i regatanti è gratuita ed in caso di maltempo sarà estesa fino al weekend successivo”.