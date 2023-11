Nella serata del 29 novembre 2023, agenti della Polizia Locale di Foggia hanno effettuato intensi controlli nel centro cittadino e in “Rione Martucci” finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Particolarmente attenzionate piazza Vincenzo Nigri, via Loffredo, via Nannarone, via Cagggianelli e via Di Salpi.

Sono state 50 le infrazioni accertate e sanzionate dagli agenti. Le più riscontrate sono state le soste su posti e gli scivoli destinati ai disabili, sui marciapiedi, fermate bus, sugli attraversamenti pedonali ed in area di intersezione che creavano intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Durante i controlli, gli agenti hanno accertato delle criticità che sono state segnalate agli uffici competenti.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.